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Сегодня, 13:24

Бородюк — о ЧМ: «Каждый матч интересен и в тактическом плане, и в физическом. Очень увлекательный турнир»

Алина Савинова
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Российский тренер Александр Бородюк поделился мнением о матче группового этапа чемпионата мира-2022 Испания — Германия (1:1).

«В первом тайме Испания владела преимуществом, во втором тайме сборная Германия перестроилась. Думаю, будет запутанная группа. Все решится в последних матчах.

Когда приезжаешь на ЧМ, надо быть готовым к первом игре. Как говорил великий немецкий футболист Маттеус: «Когда приезжаешь на чемпионат мира, ты должен думать только о футболе». Первая игра показала, что, видимо, о нем пока не думали немцы. В игре против сборной Испании немцы только во втором тайме задумались о футболе. Поэтому они понимали, наверное, что могут уехать с ЧМ. Посмотрим, что будет дальше. Чемпионат мира очень хорош своей непредсказуемостью — этим он и нравится болельщикам. Каждый матч интересен и в тактическом плане, и в физическом. Очень увлекательный турнир!" — приводит Sport24 слова Бородюка.

На данный момент испанцы с 4 очками лидируют в группе Е. Немецкая команда занимает последнее место, набрав только одно очко. В следующем туре группового этапа ЧМ-2022 Испания встретится с Японией, Германия — с Коста-Рикой. Оба матча пройдут 1 декабря.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-28-borodyuk-chempionat-mira-ochen-khorosh-svoyey-nepredskazuyemostyu-etim-on-i-nravitsya-bolelshchikam
Александр Бородюк
Чемпионат мира по футболу
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