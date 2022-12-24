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Малафеев — о поведении вратаря Мартинеса: «Он поймал кураж — и только это может все оправдать»

Вячеслав Малафеев прокомментировал поведение голкипера сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Экс-вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев в интервью «СЭ» прокомментировал игру и поведение голкипера сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса.

— Кто из вратарей впечатлил вас на чемпионате мира?

— До финала я ставил, что лучшим игроком матча станет Мартинес. По итогу я был очень близок. Мартинес заслужил это — по совокупности матча, сейва в дополнительное время и серии пенальти. Но, конечно же, приз лучшего игрока матча не могли не дать Месси. Говоря о всех вратарях на чемпионате мира, отмечу Буну из Марокко. Вратарей, которых хорошо знаем (Нойер, Щенсны, Шмейхель), мы, к сожалению, не увидели в решающих матчах. Их команды по совокупности качеств не смогли пройти дальше. Льорис сыграл на своем уровне. Ничего не испортил, выручал. Поражение Франции — не его вина. Он ровно провел турнир, играл на своем уровне. Объективно, что приз лучшего вратаря чемпионата получил вратарь команды-победительницы. По остальным вратарям, повторюсь, к сожалению, не каждый смог проявить себя в полной мере, потому что не все сборные прошли дальше. Все вратари достойного уровня, но нет таких, которые были бы на голову выше конкурентов.

— Эмоции Мартинеса после пенальти можно понять?

— Меня удивила его эмоциональность, в том числе на пенальти, когда он чуть ли не танцевал. Я увидел кураж. Он поймал его — и только это может все оправдать. Конечно, я сам по себе намного скромнее. Для меня это немного вызывающе. Но опять же он заслужил, он выиграл. Осуждать его нельзя. Возможно, эти эмоции и кураж помогли команде выиграть.

Вячеслав Малафеев
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Эмилиано Мартинес
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