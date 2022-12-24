Капелло назвал вратаря сборной Аргентины Мартинеса идиотом за его поведение после финала ЧМ-2022

Бывший главный тренер сборных Англии и России Фабио Капелло резко отреагировал на поведение вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса после финала ЧМ-2022.

«Что я думаю о жесте Мартинеса? Идиот», — цитирует Капелло Corriere della Sera.

Мартинес получил награду лучшему голкиперу турнира «Золотая перчатка». После того как футболист забрал трофей, он приставил его к паху и потряс им. Во время празднования победы в раздевалке он призвал почтить минутой молчания старания нападающего французской команды Килиана Мбаппе, который отметился хет-триком в этом матче.