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Сегодня, 21:35

Капелло назвал вратаря сборной Аргентины Мартинеса идиотом за его поведение после финала ЧМ-2022

Руслан Минаев
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Бывший главный тренер сборных Англии и России Фабио Капелло резко отреагировал на поведение вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса после финала ЧМ-2022.

«Что я думаю о жесте Мартинеса? Идиот», — цитирует Капелло Corriere della Sera.

Мартинес получил награду лучшему голкиперу турнира «Золотая перчатка». После того как футболист забрал трофей, он приставил его к паху и потряс им. Во время празднования победы в раздевалке он призвал почтить минутой молчания старания нападающего французской команды Килиана Мбаппе, который отметился хет-триком в этом матче.

Фабио Капелло
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Эмилиано Мартинес
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