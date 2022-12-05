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Сегодня, 15:37

Свищев — о выступлении сборной Польши на ЧМ-2022: «Они не должны были выходить из группы. Они отняли наше место»

Константин Белов
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал выступление сборной Польши на чемпионате мира-2022 в Катаре.
Ранее польский журналист Ярослав Томчик написал, что сборная Россия выступила бы не лучше на чемпионате мира, чем Польша.

«Обсуждать, кто сильнее, бесполезно. Например, все считают сборную Германии сильной командой, а она не выходит из группы второй раз подряд. Сборная Польши — возрастная команда, надежд на успех у них не было. Вылетели в 1/8 финала, хотя считаю, что они не должны были выходить из группы. Какой результат показала бы России? Никто не знает. Но считаю, что мы должны были выступать на чемпионате мира. Польша отняла наше место, использовала рычаги политики и давления. Сейчас Польша поехала домой, а значит, справедливость восторжествовала», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ».

В матчах группового этапа ЧМ-2022 сборная Польши обыграла Саудовскую Аравию (2:0). уступила Аргентине (0:2) и вничью сыграла с Мексикой (0:0). Команда вышла в 1/8 финала турнира со второго места в группе С, где потерпела поражение от Франции (1:3).

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Корея

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
Чемпионат мира по футболу
Сборная Польши по футболу
Дмитрий Свищев
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