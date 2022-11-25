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Сегодня, 13:20

Бэйл побил рекорд по матчам за сборную — 110. В матче с Ираном в запасе остался Гантер, у него 109

Бэйл побил рекорд по количеству матчей за сборную Уэльса
Руслан Минаев
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Гарет Бэйл.
Фото Global Look Press

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл побил рекорд по количеству матчей в составе национальной команды.

Матч против Ирана в групповом турнире ЧМ-2022 стал для форварда 110-м. До этого рекорд принадлежал 33-летнему защитнику Крису Гантеру, который остался в этом матче на скамейке запасных.

33-летний Бэйл также является лучшим бомбардиром Уэльса с 41 голом.

Ранее валлиец призвал учителей страны показывать детям матчи сборной вместо уроков.

Гарет Бэйл
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Уэльса по футболу
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