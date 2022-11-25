Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл побил рекорд по количеству матчей в составе национальной команды.

Матч против Ирана в групповом турнире ЧМ-2022 стал для форварда 110-м. До этого рекорд принадлежал 33-летнему защитнику Крису Гантеру, который остался в этом матче на скамейке запасных.

33-летний Бэйл также является лучшим бомбардиром Уэльса с 41 голом.

Ранее валлиец призвал учителей страны показывать детям матчи сборной вместо уроков.