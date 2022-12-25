Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 12:56

Одемвингие назвал невероятно интересным финал ЧМ в Катаре: «Я очень рад за Месси!»

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший нападающий «Локомотива», ряда клубов АПЛ и сборной Нигерии Питер Одемвингие поделился с «СЭ» впечатлениями от финала чемпионата мира в Катаре между Аргентиной и Францией (3:3, пенальти — 4:2).

«Всей семьей смотрели финал чемпионата мира в Катаре. Как мне показалось, игра была невероятно интересной. Я очень рад за Месси и за всю Аргентину!», — сказал Одемвинге «СЭ».

Аргентина стала трехкратным чемпионом мира. До этого команда выигрывала мировое первенство в 1978 и 1986 годах.

Лионель Месси впервые в карьере стал чемпионом мира. Также он признан лучшим футболистом ЧМ-2022.

Питер Одемвингие
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
ФК Локомотив (Москва)
0
Читайте также
Овечкин так и не может обойти легенду. Но новый рекорд побил!
«Черная десятка» антиспортивных героев 2022 года. Что они натворили?
Украинские СМИ объяснили взрывы в Киеве
Немцы высмеяли рождественское видеопоздравление Зеленского
Die Welt: Германия может стать зависимой от Катара из-за отказа от газа из России
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: кубок мира — у Месси
Месси может пропустить первый матч «ПСЖ» после паузы на ЧМ-2022
Странная выходка Агуэро. Красовался с медалью чемпиона и поднимал кубок мира, хотя не числился в команде
Роналдо: «Мбаппе должен был стать лучшим игроком ЧМ-2022. Он напоминает мне меня в лучшие годы»
Главный арбитр финала ЧМ-2022: «После матча сказал Мбаппе, что он выиграет еще не один кубок мира»
Иньеста: «Ожидал большего от Испании на ЧМ-2022, доверял футболистам и Энрике»
Месси может получить 1 миллион долларов за накидку, в которой он получал Кубок мира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Клопп: «Для тех, кто играл на ЧМ-2022, год будет очень сложный и интенсивный»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости