Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 12:24

Клопп: «Для тех, кто играл на ЧМ-2022, год будет очень сложный и интенсивный»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп недоволен физическим состоянием игроков, выступавших на чемпионате мира-2022.

«Для игроков, выступавших на чемпионате мира, весь год будет невероятно интенсивным. Это будет очень сложно. Нужно будет подумать, как справляться с этим. Мы будем очень осторожно обращаться с информацией, которую получим. Из-за этого очень сложно что-то планировать к следующему матчу. Мы на 100% знали, что хотим делать в игре против «Манчестер Сити», но многое пришлось поменять в последнюю секунду. Это не здорово, но такая ситуация может случиться и перед игрой с «Астон Виллой», поэтому мы должны быть гибкими», — приводит слова Клоппа ESPN.

«Ливерпуль» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 22 очка за 14 матчей. Следующая встреча команды пройдет 25 декабря, в матче 17-го тура АПЛ, против «Астон Виллы», начало — 20.30 мск.

Футбол
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
1
0
Читайте также
«Черная десятка» антиспортивных героев 2022 года. Что они натворили?
Овечкин так и не может обойти легенду. Но новый рекорд побил!
Украинские СМИ объяснили взрывы в Киеве
Немцы высмеяли рождественское видеопоздравление Зеленского
Die Welt: Германия может стать зависимой от Катара из-за отказа от газа из России
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эвра: «После победы на ЧМ-2022 Месси перестанет жить в тени Марадоны»

Одемвингие назвал невероятно интересным финал ЧМ в Катаре: «Я очень рад за Месси!»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости