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Джокович — о ЧМ: «Спасибо за этот захватывающий опыт! Браво Аргентина»

Джокович поделился впечатлениями от финала ЧМ-2022 в Катаре
Виктория Кравченко
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Сербский теннисист Новак Джокович поделился эмоциями от победы сборной Аргентины в финале чемпионата мира в Катаре.

«Для меня было честью и привилегией присутствовать на финальной игре, ставшей одной из лучших футбольных матчей, которые я когда-либо видел. Спасибо за этот захватывающий опыт! Браво Аргентина», — написал Джокович в социальных сетях.

18 декабря сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, пен — 4:2) в финале ЧМ-2022 и впервые за 36 лет стала чемпионом мира.

Сборная Аргентины по футболу
Новак Джокович
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