Сербский теннисист Новак Джокович поделился эмоциями от победы сборной Аргентины в финале чемпионата мира в Катаре.

«Для меня было честью и привилегией присутствовать на финальной игре, ставшей одной из лучших футбольных матчей, которые я когда-либо видел. Спасибо за этот захватывающий опыт! Браво Аргентина», — написал Джокович в социальных сетях.