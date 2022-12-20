Джокович — о ЧМ: «Спасибо за этот захватывающий опыт! Браво Аргентина»
Джокович поделился впечатлениями от финала ЧМ-2022 в Катаре
Сербский теннисист Новак Джокович поделился эмоциями от победы сборной Аргентины в финале чемпионата мира в Катаре.
«Для меня было честью и привилегией присутствовать на финальной игре, ставшей одной из лучших футбольных матчей, которые я когда-либо видел. Спасибо за этот захватывающий опыт! Браво Аргентина», — написал Джокович в социальных сетях.
18 декабря сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, пен — 4:2) в финале ЧМ-2022 и впервые за 36 лет стала чемпионом мира.
Новости