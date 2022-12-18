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Сегодня, 12:22

Джефф Монсон: «Месси напоминает мне Гловера Тейшейру»

Джефф Монсон рассказал, кого из бойцов ММА напоминает ему Лионель Месси
Виктория Кравченко
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Бывший боец ММА, российский политик Джефф Монсон рассказал, кого из бойцов ММА напоминает ему капитан сборной Аргентины Лионель Месси.

«Лионель Месси напоминает мне Гловера Тейшейру. Гловер — боец, который был очень хорош в течение долгого времени, но все не мог выиграть большой титул. Наконец, в 2021 году он стал чемпионом UFC, а сейчас у Месси появился шанс выиграть Кубок мира, которого ему так не хватало.

И Месси, и Тейшейра — очень трудолюбивые спортсмены, которые избегали драм на протяжении всей своей карьеры. Желаю Месси стать чемпионом мира и забрать долгожданный трофей», — цитирует Монсона «РБ Спорт».

Финал ЧМ-2022 Аргентина — Франция состоится сегодня, 18 декабря. Начало — в 18.00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dzheff-monson-messi-napominaet-mne-glovera-tejshejru/

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Финал
Аргентина
Франция

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
Хорватия 2
Марокко 1
Матч завершен

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Вашингтон 5
Торонто 2
Матч завершен

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
0
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