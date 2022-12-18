Джефф Монсон: «Месси напоминает мне Гловера Тейшейру»

Бывший боец ММА, российский политик Джефф Монсон рассказал, кого из бойцов ММА напоминает ему капитан сборной Аргентины Лионель Месси.

«Лионель Месси напоминает мне Гловера Тейшейру. Гловер — боец, который был очень хорош в течение долгого времени, но все не мог выиграть большой титул. Наконец, в 2021 году он стал чемпионом UFC, а сейчас у Месси появился шанс выиграть Кубок мира, которого ему так не хватало.

И Месси, и Тейшейра — очень трудолюбивые спортсмены, которые избегали драм на протяжении всей своей карьеры. Желаю Месси стать чемпионом мира и забрать долгожданный трофей», — цитирует Монсона «РБ Спорт».

Финал ЧМ-2022 Аргентина — Франция состоится сегодня, 18 декабря. Начало — в 18.00 мск.