Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко прокомментировал «СЭ» игру защитника сборной Хорватии и «Зенита» Деяна Ловрена на чемпионате мира в Катаре.

«Ловрен молодец! Хорошо подготовился к чемпионату, выглядел уверенно в центре обороны сборной Хорватии. Сыграл очень достойно. Я бы не сказал, что за сборную он играет лучше, чем за «Зенит». Просто так складывается. Ошибки бывают у всех. Он ошибался в «Зените», но за сборную ошибок было меньше. Но сказать, что Ловрен играет по-разному, я не могу. Он большой профессионал. Не даром в «Зените» ему доверяют капитанскую повязку», — сказал Радченко «СЭ».

Ловрен стал вторым футболистом, которому удалось стать призером чемпионата мира, выступая в РПЛ. До него это удавалось его соотечественнику Ведрану Чорлуке, который стал серебряным призером ЧМ-2018 в России, выступая за «Локомотив» на клубном уровне.