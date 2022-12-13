Кристоф Дюгарри: «Гризманн — это смесь Зидана и Платини»

Бывший форвард сборной Франции Кристоф Дюгарри прокомментировал игру нападающего национальной команды Антуана Гризманна на ЧМ-2022.

«Гризманн исключительно выступает с начала турнира. Я нахожу его стиль игры похожим на стиль Зидана. Он отдает верные пасы, спасает команду в опасных ситуациях. Я уверен, что без него эта сборная была бы другой. Нам часто не хватает ритме в игре, нет интенсивности. Но, как только Антуан касается мяча, этот ритм появляется. Гризманн — это смесь Зизу и Платини. У Платини было отличное видение поля, он читал игру раньше других. У Гризманна это есть, он демонстрирует силу духа. Сейчас он спокойный, безмятежный. Антуан стал более зрелым футболистом», — приводит слова Дюгарри RMC Sport.

31-летний француз принял участие в 5 встречах на ЧМ-2022 за национальную команду и оформил три результативные передачи. 10 декабря в матче 1/4 финала мирового первенства против Англии (2:1) Гризманн отдал 27-й голевой пас в составе сборной Франции и обошел по этому показателю Тьерри Анри и Зинедина Зидана.

Французы встретятся с марокканцами в полуфинале турнира завтра, 14 декабря, начало — 22.00 мск.