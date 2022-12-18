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Сегодня, 16:25

Стартовый состав сборной Франции на финал ЧМ-2022: Жиру, Мбаппе и Дембеле выйдут с первых минут

Иван Торопцев
Корреспондент
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Оливье Жиру, Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн.
Фото Global Look Press

Стал известен стартовый состав сборной Франции на финал ЧМ-2022 против Аргентины.

Форвард французов Оливье Жиру появится на поле с первых минут, несмотря на информацию о проблемах футболиста с коленом, которые появились за день до финального матча.

Стартовый состав сборной Франции на финал ЧМ-2022: Льорис, Кунде, Варан, Упамекано, Эрнандес, Гризманн, Тчуамени, Рабьо, Дембеле, Жиру, Мбаппе.

Запасные: Ареоля, Манданда, Дисаси, Конате, Павар, Салиба, Верету, Гендузи, Камавинга, Коман, Фофана, Коло-Муани, Тюрам.

Финал ЧМ-2022 Аргентина — Франция состоится сегодня, 18 декабря и начнется в 18.00 (мск). Французы являются действующими чемпионами мира — 4 года назад в России они обыграли Хорватию (4:2) в финале ЧМ-2018.

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Чемпионат мира. Финал
18 дек, 18:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
Франция

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Финал
Аргентина
Франция

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
Хорватия 2
Марокко 1
Матч завершен

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Вашингтон 5
Торонто 2
Матч завершен

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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