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Сегодня, 15:17

Гаджиев предположил, какая команда выиграет ЧМ-2022 в Катаре

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Амкара» и «Анжи» Гаджи Гаджиев рассказал о своих ожиданиях от финала чемпионата мира-2022, в котором встретятся сборные Франции и Аргентины.

«Не буду предполагать, кто выиграет, отдать предпочтение одной команде сложно, у каждой есть свои козыри. Но я склоняюсь к тому, что французы выиграют, если Месси не сотворит шедевр», — цитирует Гаджиева «Газета.Ru».

Финальный матч между сборными Франции и Аргентины пройдет в воскресенье, 18 декабря, на стадионе «Лусаил». Начало — в 18.00 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/12/15/19278043.shtml
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
Гаджи Гаджиев
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