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Губерниев о непопадании Промеса в состав сборной на ЧМ: «Это решение пролоббировал «Спартак»

Губерниев прокомментировал непопадание Промеса в состав сборной Нидерландов на ЧМ-2022
Руслан Минаев
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Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал непопадание нападающего «Спартака» Квинси Промеса в окончательный состав сборной Нидерландов на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Это прекрасная новость! Он сконцентрируется на тренировках в «Спартаке» и станет еще сильнее, будет приносить пользу российскому футболу. Это решение пролоббировал «Спартак» своим вмешательством. Нет, не в американские выборы, а в политику формирования сборной команды Нидерландов.

Спартаковские хакеры сработали блестяще, Квинси остается в распоряжении Абаскаля. Он будет тренироваться и наигрывать схемы в тот момент, когда его соотечественники будут тратить силы в Катаре. Грандиозное решение «Спартака», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

ЧМ-2022 стартует 20 ноября. Сборная Нидерландов сыграет с Катаром, Эквадором и Сенегалом.

Источник: https://metaratings.ru/news/guberniev-o-nepopadanii-promesa-na-chm-2022-spartakovskie-khakery-srabotali-blestyashche-1408865/
Квинси Промес
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Нидерландов по футболу
Дмитрий Губерниев
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