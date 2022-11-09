Губерниев о непопадании Промеса в состав сборной на ЧМ: «Это решение пролоббировал «Спартак»

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал непопадание нападающего «Спартака» Квинси Промеса в окончательный состав сборной Нидерландов на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Это прекрасная новость! Он сконцентрируется на тренировках в «Спартаке» и станет еще сильнее, будет приносить пользу российскому футболу. Это решение пролоббировал «Спартак» своим вмешательством. Нет, не в американские выборы, а в политику формирования сборной команды Нидерландов.

Спартаковские хакеры сработали блестяще, Квинси остается в распоряжении Абаскаля. Он будет тренироваться и наигрывать схемы в тот момент, когда его соотечественники будут тратить силы в Катаре. Грандиозное решение «Спартака», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

ЧМ-2022 стартует 20 ноября. Сборная Нидерландов сыграет с Катаром, Эквадором и Сенегалом.