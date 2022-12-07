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Билялетдинов: «Испания и в России на чемпионате мира мучилась»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение Испании от Марокко (0:0, 0:3 — по пенальти) в 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Какай-то сюрприз должен был быть на этой стадии. Мы помним, что Испания и в России на ЧМ тоже мучилась. Сборная Марокко достаточно организованная. Думаю, на следующем этапе марокканцам будет тяжеловато. Испания любит контролировать мяч, но недостаточно акцентировано играла перед воротами соперника, который не давал простора в завершении атак. К 60-й минуте было ясно, что будет ничейный результат, если кто-то не допустит ошибку.
Ну а пенальти — всегда лотерея. Вратарь сборной Марокко проявил себя хорошо. Проклятие Испании в серии пенальти на ЧМ? Может, они не тренируют этот элемент. Пенальти — повышенная ответственность в стрессовой ситуации. Мне кажется, тут больше проблема в том, что они не тренировали это», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Сборная Марокко впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Соперником марокканцев по 1/4 финала ЧМ-2022 станет Португалия. Матч состоится 10 декабря и начнется в 18.00 (мск).

Динияр Билялетдинов
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Сборная Марокко по футболу
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