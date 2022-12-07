Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 12:43

Семшов: «Все сказанное Роналду об «МЮ» отражается сейчас и на его положении в сборной Португалии»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов выразил мнение, что у нападающего национальной команды Португалии Криштиану Роналду появилось недопонимание с партнерами.

«Мы видели, как и без Роналду сборная Португалии неплохо играет. А Роналду после разрыва с «Манчестер Юнайтед» не в лучшем психологическом состоянии, — цитирует «КП Спорт» Семшова. — Видно, как партнеры к нему не то что охладели, а немножко недопонимают, что произошло, почему он именно так порвал с «МЮ». А то, какими глазами на тебя смотрят партнеры, — это важно. Это люди, от которых ты зависишь, которые создают тебе моменты, помогают тебе забить голы, делают твое имя... И когда они слышат, что и как ты говоришь о своих партнерах даже по другой команде, их отношение к тебе не может не меняться. Так что все сказанное Роналду о «МЮ» отражается сейчас и на его положении в сборной Португалии».

37-летний португальский нападающий покинул «Манчестер Юнайтед» после скандального интервью, где раскритиковал главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага.

В четвертьфинале чемпионата мира-2022 Португалия встретится со сборной Марокко, которая ранее оказалась сильнее Испании. Встреча пройдет 10 декабря.

Источник: КП Спорт
Игорь Семшов
Криштиану Роналду
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Португалии по футболу
ФК Манчестер Юнайтед
1
Читайте также
Норвежские лыжники уже соскучились по россиянам. Нас вернут на международные старты?
Бывший форвард «Анжи» Это'О ударил человека ногой по лицу на ЧМ-2022
Захарова отреагировала на слова премьера Эстонии о беженцах с Украины
Гражданка РФ оказалась среди подозреваемых в подготовке госпереворота в Германии
Стрелявшего по полицейским в Новошахтинске задержали
Какие нормативы ГТО
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: 1/4 финала и вылет Испании
Семшов: «Гризманн на поле делает феноменальный объем работы»
Билялетдинов о Роналду: «Физически не скажешь, что у него что-то не так. Какая-то ментальная проблема»
Газзаев: «Все видели, что самая яркая игра Португалии прошла без Роналду»
Билялетдинов: «Испания и в России на чемпионате мира мучилась»
Испанский журналист об отсутствии Мбаппе на тренировке Франции: «Ничего тревожного — он работал в тренажерном зале»
Газзаев о вылете сборной Испании с ЧМ-2022: «Она не сделала выводов из прошлого чемпионата мира»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Испанский журналист об отсутствии Мбаппе на тренировке Франции: «Ничего тревожного — он работал в тренажерном зале»

Билялетдинов: «Испания и в России на чемпионате мира мучилась»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости