Семшов: «Все сказанное Роналду об «МЮ» отражается сейчас и на его положении в сборной Португалии»

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов выразил мнение, что у нападающего национальной команды Португалии Криштиану Роналду появилось недопонимание с партнерами.

«Мы видели, как и без Роналду сборная Португалии неплохо играет. А Роналду после разрыва с «Манчестер Юнайтед» не в лучшем психологическом состоянии, — цитирует «КП Спорт» Семшова. — Видно, как партнеры к нему не то что охладели, а немножко недопонимают, что произошло, почему он именно так порвал с «МЮ». А то, какими глазами на тебя смотрят партнеры, — это важно. Это люди, от которых ты зависишь, которые создают тебе моменты, помогают тебе забить голы, делают твое имя... И когда они слышат, что и как ты говоришь о своих партнерах даже по другой команде, их отношение к тебе не может не меняться. Так что все сказанное Роналду о «МЮ» отражается сейчас и на его положении в сборной Португалии».

37-летний португальский нападающий покинул «Манчестер Юнайтед» после скандального интервью, где раскритиковал главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага.

В четвертьфинале чемпионата мира-2022 Португалия встретится со сборной Марокко, которая ранее оказалась сильнее Испании. Встреча пройдет 10 декабря.