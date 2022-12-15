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Сегодня, 00:14

Дешам стал четвертым тренером, вышедшим дважды подряд в финал ЧМ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Дидье Дешам.
Фото Global Look Press

Сборная Франции обыграла Марокко (2:0) и вышла в финал чемпионата мира-2022. Как сообщает Opta, главный тренер французов Дидье Дешам стал четвертым тренером в истории, который вывел команду в финал на двух мировых первенствах подряд.

18.12.2022 | Аргентина — Франция

Ранее это удавалось Витторио Поццо с Италией (1934 и 1938), Карлосу Билардо с Аргентиной (1986 и 1990) и Францу Беккенбауэру с Германией (1986 и 1990).

В финале чемпионата мира-2022 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Встреча пройдет в воскресенье, 18 декабря.

Футболисты сборной Франции радуются победе над Марокко в&nbsp;матче 1/2 финала ЧМ-2022. Марокко — овации, Франции — финал. Мбаппе отправляется на встречу с Месси
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