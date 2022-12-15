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Сегодня, 00:20

Франция нанесла два удара в створ ворот Марокко в матче 1/2 финала ЧМ-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
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Сборная Франции нанесла два удара в створ ворот Марокко (2:0) в матче 1/2 финала ЧМ-2022.

Оба удара французской команды стали голевыми: на 5-й минуте забил Тео Эрнандес, на 79-й — Рандаль Коло Муани.

Марокканцы тоже нанесли два удара в створ сборной Франции, но не реализовали ни один из моментов.

Франция в финале ЧМ-2022 сыграет с Аргентиной. Игра пройдет 18 декабря. Марокко в субботу, 17 декабря, встретится с Хорватией в матче за третье место.

Футболисты сборной Франции радуются победе над Марокко в&nbsp;матче 1/2 финала ЧМ-2022. Марокко — овации, Франции — финал. Мбаппе отправляется на встречу с Месси

Источник: ФИФА
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Марокко по футболу
Сборная Франции по футболу
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