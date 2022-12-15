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Дешам — о выходе в финал ЧМ-2022: «Это был значительный шаг»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Дидье Дешам.
Фото Global Look Press

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над Марокко (2:0) в матче 1/2 финала чемпионата мира-2022.

«Сейчас у нас есть эмоции и гордость. Это был значительный шаг. Остался один — последний. Мы вместе с игроками уже месяц, это никогда не бывает легко, но пока это приносит только радость», — цитирует L'Equipe Дешама.

В финале чемпионата мира-2022 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Встреча пройдет в воскресенье, 18 декабря.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Дидье Дешам
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Франции по футболу
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