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Сегодня, 00:35

Канчельскис считает, что Хорватия обыграет Марокко в матче за третье место на ЧМ-2022

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча за третье место ЧМ-2022 между сборными Марокко и Хорватии.

«Кому отдаю предпочтение? Сложно ответить. 50 на 50, наверное. Но все-таки шансов больше у хорватов. У Марокко сегодня опять центральный защитник получил травму. Будет интересная игра, но мне кажется, что хорваты победят», — сказал Канчельскис «СЭ».

В полуфинале ЧМ-2022 Хорватия проиграла Аргентине (0:3), а Марокко — Франции (0:2). Матч за третье место пройдет 17 декабря.

Андрей Канчельскис
Сборная Марокко по футболу
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