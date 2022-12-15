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Сегодня, 00:28

Тео Эрнандес: «Сыграть два финала чемпионата мира подряд — это невероятно»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Тео Эрнандес.
Фото Global Look Press

Защитник сборной Франции Тео Эрнандес прокомментировал выход в финал ЧМ-2022. В 1/2 финала французы обыграли Марокко (2:0).

«Сыграть два финала чемпионата мира подряд — это невероятно. Мы хорошо поработали, было тяжело, но мы в финале. Мы будем упорно работать, чтобы выиграть турнир. Я также должен подумать о своем брате (Люка Эрнандес в матче против Австралии (4:1) получил разрыв передней крестообразной связки колена и больне не сыграл на ЧМ-2022. — Прим «СЭ»)», — приводит слова Эрнандеса RMC Sport.

Франция в финале ЧМ-2022 сыграет с Аргентиной. Игра пройдет 18 декабря на стадионе «Лусаил» и начнется в 18.00 (мск).

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Источник: RMC Sport
Тео Эрнандес
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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