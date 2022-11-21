Депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ситуацию с инклюзивными повязками капитанов на чемпионате мира-2022.

«Инклюзивные капитанские повязки? Это спланированная демонстрация. Пока на старте чемпионата мира мы наблюдаем больше политики, чем собственно самого футбола. Разговоры об алкоголе на трибунах, о поддержке и дискриминации различных меньшинств и сообществ, об ущемлении прав человека, о бойкотах болельщиков занимают, к сожалению, очень много места. Если раньше накануне матчей обсуждали предматчевые расклады и составы команд, давали прогнозы, то сейчас информационная повестка главным образом сводится, по сути, к общественно-политическим темам. И это не случайно: мировой спорт, к сожалению, стал ареной для демонстрации многих неспортивных вещей. И подобный акционизм, надо сказать, зашкаливает. И вопросы на этот счет надо задавать в том числе и ФИФА», — сказал Пирог «СЭ».

Ранее сборные Англии, Уэльса, Бельгии, Дании, Германии, Нидерландов и Швейцарии сделали совместное заявление, в котором отказались надевать повязки One Love в поддержку инклюзивности после предупреждения со стороны ФИФА.