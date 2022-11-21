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Сегодня, 16:50

Пирог — об инклюзивных повязках на ЧМ: «Мировой спорт стал ареной для демонстрации многих неспортивных вещей»

Пирог отреагировал на ситуацию с инклюзивными повязками капитанов на ЧМ-2022
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ситуацию с инклюзивными повязками капитанов на чемпионате мира-2022.

«Инклюзивные капитанские повязки? Это спланированная демонстрация. Пока на старте чемпионата мира мы наблюдаем больше политики, чем собственно самого футбола. Разговоры об алкоголе на трибунах, о поддержке и дискриминации различных меньшинств и сообществ, об ущемлении прав человека, о бойкотах болельщиков занимают, к сожалению, очень много места. Если раньше накануне матчей обсуждали предматчевые расклады и составы команд, давали прогнозы, то сейчас информационная повестка главным образом сводится, по сути, к общественно-политическим темам. И это не случайно: мировой спорт, к сожалению, стал ареной для демонстрации многих неспортивных вещей. И подобный акционизм, надо сказать, зашкаливает. И вопросы на этот счет надо задавать в том числе и ФИФА», — сказал Пирог «СЭ».

Ранее сборные Англии, Уэльса, Бельгии, Дании, Германии, Нидерландов и Швейцарии сделали совместное заявление, в котором отказались надевать повязки One Love в поддержку инклюзивности после предупреждения со стороны ФИФА.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet24 online
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
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  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Англия 6
Иран 2
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
Чемпионат мира по футболу
Дмитрий Пирог
1
1
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