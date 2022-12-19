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Сегодня, 10:07

Де Пауль: «Месси — лучший в мире. Теперь только идиоты могут спорить с этим»

Де Пауль считает, что Месси является лучшим игроком мира после победы на ЧМ-2022
Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник сборной Аргентины Родриго де Пауль считает, что нападающий Лионель Месси является лучшим игроком мира после победы над Францией (3:3, 4:2 по пенальти) в финале ЧМ-2022.

«Если какой-нибудь идиот еще сомневался в том, что Месси лучший, то теперь их больше не должно быть. Лео — лучший игрок всех времен», — приводит слова де Пауля Win Sports.

Победитель чемпионата мира, 35-летний Месси, был признан лучшим игроком мирового первенства в Катаре. Аргентинец провел 7 матчей на турнире, забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.

Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
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