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Мэнни Пакьяо: «Месси, я так за тебя счастлив! Ты величайший в истории»

Мэнни Пакьяо поздравил Месси с победой на ЧМ-2022
Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8) поздравил сборную Аргентины с победой на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Месси, я так за тебя счастлив! Ты величайший в истории», — написал Пакьяо в Twitter.

Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира по футболу в Катаре. В финале аргентинцы по пенальти победили Франции (4:2). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 3:3.

Лионель Месси
Мэнни Пакьяо
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