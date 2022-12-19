Мэнни Пакьяо: «Месси, я так за тебя счастлив! Ты величайший в истории»

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8) поздравил сборную Аргентины с победой на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Месси, я так за тебя счастлив! Ты величайший в истории», — написал Пакьяо в Twitter.

Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира по футболу в Катаре. В финале аргентинцы по пенальти победили Франции (4:2). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 3:3.