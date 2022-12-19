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Сегодня, 09:52

Агент вратаря сборной Аргентины рассказал, как команда празднует победу на ЧМ-2022

Микеле Антонов
Корреспондент
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Мартин Араоз, агент вратаря сборной Аргентины Франко Армани, в комментарии для «СЭ» поделился эмоциями внутри национальной команды после победы над Францией в финале чемпионата мира-2022 (3:3, 4:2 — по пенальти).

«В команде царит безмерная радость. Больше ничего! Только вселенская радость», — сказал Араоз «СЭ».

Сборная Аргентины не выигрывала чемпионат мира 36 лет. Ранее аргентинцы одерживали победу на этом турнире в 1978 и 1986 годах. При этом бело-голубые шесть раз играли в финалах мирового первенства.

Чемпионат мира по футболу 2022
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