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7 декабря, 23:24

«Не все бразильцы не любят животных». ЦСКА выложил фото Вагнера с собакой после случая с котом на ЧМ

Иван Шитик
Корреспондент
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Пресс-атташе сборной Бразилии попал в неприятную ситуацию на пресс-конференции команды на чемпионате мира в Катаре.

В момент общения футболиста национальной команды Винисиуса с журналистами на стол залез кот. В этот момент к игроку подсел пресс-атташе, он грубо схватил животное руками и скинул со стола.

«Не все бразильцы не любят животных», — отреагировала на эту ситуацию пресс-служба ЦСКА, выложив в Telegram-канале фотографию экс-нападающего красно-синих Вагнера Лав и собаки, которая выбежала на футбольное поле.

В мае 2007-го в дерби ЦСКА и «Спартака» на поле появилась собака, которая не хотела уходить с поля. Ее приласкал Вагнер, она отбежала, но потом вернулась к нему и улеглась на спину.

В конце концов, животное удалось увести с поля. При этом главный арбитр встречи Игорь Захаров в шутку показал собаке желтую карточку.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
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