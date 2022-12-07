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7 декабря, 23:27

Булыкин: «В финал ЧМ-2022 должны выйти Франция и Бразилия, а там, уже как сложится»

Булыкин считает, что в финал ЧМ-2022 должны выйти Франция и Бразилия
Анна Горшкова
Корреспондент
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Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин оценил шансы сборной Португалии в четвертьфинальном матче ЧМ-2022 против Марокко.

«С Марокко будет интересно. Должны португальцы обыграть Марокко. По крайней мере на бумаге они являются фаворитами. Марокканцы уже и так сделали большую сенсацию, пройдя испанцев. Повезет ли им так второй раз? Но я думаю, что Португалия фаворит, и она должна пройти», — приводит слова Булыкина «Газета.ru».

Также он назвал главных фаворитов турнира в Катаре, спрогнозировав финальную пару.

«Выиграть чемпионат мира португальцам будет тяжело. Там и французы, и бразильцы, и даже аргентинцы — у них есть Месси. Как раз Аргентина с Португалией — будет хороший матч за третье место. В финал, думаю, должны выйти Франция и Бразилия. А там, уже как сложится», — считает Булыкин.

В четвертьфиналах ЧМ-2022 Нидерланды сыграют с Аргентиной, Бразилия с Хорватией (оба — 9 декабря), Англия сразится с Францией, а Португалия сыграет с Марокко (оба — 10 декабря).

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: «Газета.ru»
Дмитрий Булыкин
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Португалии по футболу
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