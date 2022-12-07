Булыкин: «В финал ЧМ-2022 должны выйти Франция и Бразилия, а там, уже как сложится»

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин оценил шансы сборной Португалии в четвертьфинальном матче ЧМ-2022 против Марокко.

«С Марокко будет интересно. Должны португальцы обыграть Марокко. По крайней мере на бумаге они являются фаворитами. Марокканцы уже и так сделали большую сенсацию, пройдя испанцев. Повезет ли им так второй раз? Но я думаю, что Португалия фаворит, и она должна пройти», — приводит слова Булыкина «Газета.ru».

Также он назвал главных фаворитов турнира в Катаре, спрогнозировав финальную пару.

«Выиграть чемпионат мира португальцам будет тяжело. Там и французы, и бразильцы, и даже аргентинцы — у них есть Месси. Как раз Аргентина с Португалией — будет хороший матч за третье место. В финал, думаю, должны выйти Франция и Бразилия. А там, уже как сложится», — считает Булыкин.

В четвертьфиналах ЧМ-2022 Нидерланды сыграют с Аргентиной, Бразилия с Хорватией (оба — 9 декабря), Англия сразится с Францией, а Португалия сыграет с Марокко (оба — 10 декабря).