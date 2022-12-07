Игорь Ларионов рассказал, за какую сборную болеет на ЧМ-2022

Главный тренер хоккейного «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал, за какую сборную болеет на ЧМ-2022 по футболу, который проходит в Катаре.

— На чемпионате мира по футболу четвертьфиналы. Кто ваш фаворит?

— Я смотрю все матчи, скажу, что на данный момент, все непредсказуемо. Мне нравятся французы, их игра. Португальцы понятно, очень интересная команда. Бразильцы безусловно с Неймаром довольно таки интересная команда. Аргентина, Месси и их группа пока не играют в тот футбол, который мы хотели бы видеть. Голландцы пока непонятны, очень люблю эту школу голландскую Йохана Кройфа, на которой я вырос, как хоккейный игрок. Пока на данный момент не могу сказать, кого я поставил бы чемпионом, чемпионат просто фантастический, я получаю колоссальное удовольствие от любого матча. Будем следить. И сборная Англии тоже находится там, где они могут быть, поэтому я думаю, что это может быть даже выход английской сборной.