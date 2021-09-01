Чорлука пообщался с бывшими партнерами по «Локомотиву» пред матчем Россия — Хорватия
Тренер сборной Хорватии Ведран Чорлука встретился с некоторыми игроками сборной России перед отборочным матчем ЧМ-2022. Он пообщался с бывшими партнерами по «Локомотиву» Федором Смоловым и Дмитрием Бариновым.
Ведран Чорлука — бывший капитан «Локомотива» и сборной Хорватии. Он принял решение о завершении карьеры после сезона 2020/21. Хорват присоединился к «Локомотиву» в 2012 году, перейдя из английского «Тоттенхэма». В составе «железнодорожников» Чорлука стал чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России, а также выигрывал Суперкубок страны.
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