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Судейство

Сегодня, 16:05

ЧМ-2022: ФИФА создала для судей и игроков специальное приложение со статистикой

ФИФА создала для судей и игроков специальное приложение со статистикой
Александр Бобров
Шеф-редактор
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Арбитр ФИФА Славко Винчич, работающий на матчах ЧМ-2022.
Фото AFP

Международная федерация футбола (ФИФА) разработала специальное приложение для игроков и судей. В нем после матча можно увидеть всю свою статистику и фотографии, сделанные с 16 ракурсов.

Как сообщил Telegram-канал Thereferee.pro, статистика арбитров включает в себя данные об общей дистанции, которую пробежал судья, о количестве ускорений, средней скорости передвижения, самой высокой скорости, количестве вмешательств ВАР, числе фолов, желтых и красных карточек и офсайдов.

Чемпионат мира по футболу
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