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Черевченко: «Настраивают баян или гитару, футболистов не надо настраивать. У них должна быть мотивация»

01:25
Игорь Черевченко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Черевченко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко высказался о предстоящих матчах сборной России в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

— Совсем скоро сборная России играет с Кипром и с Хорватией. Есть ожидания, есть опасения и есть какая-то уверенность. Вот у Игоря Черевченко какие ожидания? Есть ли опасения, есть ли уверенность в чем-то?

— Опасений не должно быть. Решающая игра будет с Хорватией, это все понимают. Опасений не должно быть. Должна быть уверенность у самих футболистов, что они могут это сделать. У меня недавно один журналист спросил, как тренер должен настраивать игроков. Я ему ответил, что настраивают баян или гитару. Футболистов не надо настраивать. У них должна быть мотивация. У любого спортсмена она должна быть. Никогда не поверю, что в зарубежной команде тренер настраивает игроков. Да, какие-то вещи им надо подсказать. Для этого есть теория, перерывы. Выходить на поле они должны уже мотивированными, — сказал Черевченко в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России».

11 ноября сборная России сыграет в Санкт-Петербурге против Кипра. Заключительный матч отбора национальная команда проведет на выезде в Сплите с Хорватией 14 ноября.

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры