Погба из-за травмы не сыграет за сборную Франции в ближайших матчах отбора ЧМ-2022
02:01
Полузащитник сборной Франции Поль Погба не сможет принять участие в матчах отборочного турнира ЧМ-2022, сообщает AFP.
28-летний француз получил травму на тренировке команды. Он нанес удар по воротам, после чего схватился за заднюю поверхность бедра и начал хромать.
Сборная Франции в рамках отборочного цикла ЧМ-2022 встретятся с Казахстаном (13 ноября) и Финляндией (16 ноября).
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