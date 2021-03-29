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Черчесова устроит только победа в матче со Словакией

14:50
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов 29 марта во время пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 3-го тура отбора на ЧМ-2022 против Словакии.

— Каким результатом будете довольны после завтрашнего матча? Был ли допинг-контроль?

— Сегодня утром приезжали допинг-офицеры УЕФА, проверили 10 игроков. Это их работа. Наша обязанность — предоставить им эту возможность. Что касается результата, самый простой ответ — любого тренера всегда удовлетворит победа. Дарим нам никто ничего не будет. За победу надо бороться.

Матч Словакия — Россия состоится во вторник, 30 марта. Начало — в 21.45 (мск). После двух встреч у России шесть очков и первое место в турнирной таблице, у словаков — два очка и четвертое место.

(Константин Колмаков)

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