Сборная России объявит состав на ближайшие матчи 15 марта
18:51
15 марта тренерский штаб сборной России объявит состав для подготовки к матчам отбора на ЧМ-2022, сообщает пресс-служба национальной команды.
Стартовый матч квалификации ЧМ-2022 сборная проведет 24 марта на Мальте. 27 марта команда примет в Сочи Словению. 30 марта подопечные Станислава Черчесова сыграют на выезде со сборной Словакии.
Также в группу H при жеребьевке попали команды Хорватии и Кипра. Прямую путевку в финальный турнир ЧМ-2022 получит только победитель группы. Сборная, занявшая второе место, примет участие в стыковых встречах.
Финальный турнир ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года
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