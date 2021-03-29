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Черчесов: «Игрока с фамилией «Жемчужина» у нас в команде нет»

15:03
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов 29 марта во время пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 3-го тура отбора на ЧМ-2022 против Словакии.

— У словацкой команды есть проблемы с нападающими. У вас, наоборот, есть жемчужина. Может ли жемчужина привести к длительным результатам?

— Игрока с фамилией «Жемчужина» у нас в команде нет.

— Я имел в виду Артема Дзюбу.

— Это другой вопрос. Во-первых, повторюсь еще раз, когда меня спрашивают про команду соперника, мне сложно отвечать. Не потому, что я не знаю соперника, а потому, что это некорректно. Мой коллега должен ответить на эти вопросы, которые вы про команду соперника задаете. Что касается нашей команды, прошедшая игра в прошлом — теперь нам надо на завтрашний матч правильно подобрать тактику, правильно состав, который вне зависимости от фамилий даст результат.

Матч Словакия — Россия состоится во вторник, 30 марта. Начало — в 21.45 (мск). После двух встреч у России шесть очков и первое место в турнирной таблице, у словаков — два очка и четвертое место.

(Константин Колмаков)

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