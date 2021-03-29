Черчесов рассказал о состоянии Головина, Оздоева и Ионова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов 29 марта во время пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 3-го тура отбора на ЧМ-2022 против Словакии и рассказал о состоянии Александра Головина.

— Есть ли информация, хорошо ли себя чувствует Головин, которого заменили в начале второго тайма прошлой игры, и Ионов? Удовлетворены ли игрой Оздоева, который не летал на Мальту?

— Все эти три футболиста сегодня были на поле. У нас была тренировка тактического плана, все они присутствовали. Сегодня медицина даст мне заключение, и от этого мы будем исходить. Что касается Оздоева, мы его действительно не брали на Мальту, оставили с физиотерапевтов, который его готовил. Думаю, это было правильное решение. Игрой со Словенией мы довольны. Понятно, бывают нюансы, которые мы на теории сегодня подправим. А так состояние у него хорошее. Ждем от медицинского штаба зеленый свет.

Матч Словакия — Россия состоится во вторник, 30 марта. Начало — в 21.45 (мск). После двух встреч у России шесть очков и первое место в турнирной таблице, у словаков — два очка и четвертое место.

(Константин Колмаков)