Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 12:02

Трезеге заявил, что Месси заслужил стать чемпионом мира

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший форвард сборной Франции Давид Трезеге поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными Аргентины и Франции в рамках финала чемпионата мира в Катаре.

«Я повторяю это постоянно: в эмоциональном плане я считаю, что Лео заслуживает стать чемпионом, зная, что это будет его последний чемпионат мира. Он заставляет людей мечтать, но это не отменяет стремления Франции сохранить титул. Франция намерена стать чемпионом мира, в этом нет никаких сомнений. Есть разница в возрасте, Лео находится в конце своей карьеры, Мбаппе только начал и установит всевозможные рекорды. Вместе в «ПСЖ» они представляют собой идеальное сочетание, но Аргентина играет за Месси, все проходит через него», — приводит слова Трезеге TyC Sports.

18 декабря национальная команда Аргентины сыграет с Францией в финале чемпионата мира в Катаре. Начло — в 18:00 по мск.

Источник: https://www.tycsports.com/seleccion-argentina/david-trezeguet-messi-merece-ser-campeon-del-mundo-mundial-final-francia-argentina-id482591.html
Давид Трезеге
Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
0
Читайте также
ЧМ-2022 получил финал мечты: Месси против Мбаппе
Гашек снова нападает на Россию? Пора перестать обращать на него внимание
Над хранилищем ядерных отходов ЗАЭС начали монтировать защитный купол
Постпред Крыма назвал позицию США по полуострову объявлением войны
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Что такое День гостеприимства
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: главный матч чемпионата мира
Зиеш мог пропустить чемпионат мира из-за скандала, но стал героем Марокко. Он вытащил из нищеты страну и жертвует все премиальные
Рамос обратился к Хакими после поражения в полуфинале ЧМ-2022
Защитник сборной Хорватии Гвардиол: «Однажды я смогу рассказать детям, что оборонялся против Месси»
Леброн Джеймс ждет отличный футбол в финале ЧМ-2022
Погба получил разрешение от «Ювентуса» на посещение финала ЧМ-2022
Сунесс заявил, что Мбаппе должен играть решающую роль во всех матчах
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рамос обратился к Хакими после поражения в полуфинале ЧМ-2022

Галлас: «Думаю, Мбаппе сможет достичь высот Месси и Роналду»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости