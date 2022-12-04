Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил работу вратарей на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Пока рано делать выводы, нужно дождаться хотя бы полуфиналов, ведь сейчас будут очень важные матчи в плане психологии и «стоимости» ошибок. На ЧМ-2002 Симен проводил хороший турнир, но затем получил за шиворот от Роналдиньо, поэтому именно сейчас называть лучших голкиперов турнира нельзя, потому что впереди ответственные поединки. Но я бы отметил вратаря сборной США, мне понравилось, как он играл», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

На турнире в Катаре ворота сборной США защищал Мэтью Тернер. В четырех матчах ЧМ-2022 он пропустил один мяч от команды Уэльса на групповой стадии и три — от Нидерландов в 1/8 финала.

Сборная США не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Катаре, проиграв Нидерландам со счетом 1:3.