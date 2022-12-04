Колыванов оценил шансы команд в матче Англия — Сенегал в 50 на 50

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов оценил шансы команд в воскресных играх 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. 4 декабря сборная Польши встретится с Францией, а Англия сыграет с Сенегалом.

«В матче Англия — Сенегал думаю шансы 50 на 50. Сенегальцы очень мощные, быстрые, не боятся играть. Если только англичане будут действовать очень грамотно... Но вообще очень сложно предсказать, каким будет этот матч. Поляки в последнем матче в группе против Аргентины не показали вообще ничего, даже непонятно было, за счет чего они хотели добиться какого-то результата. Французы, разумеется, фавориты в этой игре, у них и состав сильнее, и индивидуальный класс игроков выше, чем у поляков. Посмотрим, что получится», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

Он также заявил, что в футболе бывает всякое, что было видно в групповой стадии, но в плей-офф уже другой настрой.

«Когда те же испанцы, например, вышли и полностью провалили первые деять минут второго тайма с Японией. И ведь для них все тоже могло плачевно закончиться, если бы вдруг Коста-Рика выиграла у Германии», — добавил Колыванов.

Матч Франция — Польша начнется в 18:00 по мск. Англия — Сенегал — в 22:00 по мск.