Франция — Польша: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча 1/8 финала ЧМ-2022

В воскресенье, 4 декабря, сборная Франции сыграет против Польши в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. Встреча пройдет на стадионе «Аль Тумама» и начнется в 18.00 по московскому времени.

Французы вышли из группы D с первого места, набрав шесть очков в трех встречах. Поляки стали вторыми в группе С, одержав всего одну победу. Сборная вышла в плей-офф за счет лучшего показателя забитых и пропущенных мячей.

Следить за матчем Франция — Польша вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.

Чемпионат мира-2022 в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке