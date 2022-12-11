Рианчо: «Сборная Марокко сильнее сборной России Черчесова»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением об игре сборной Марокко на ЧМ-2022, сравни ее со сборной России Станислава Черчесова.

«Сборная Марокко сильнее сборной России Черчесова. Не стоит забывать, что россияне играли на домашнем чемпионате мира, а Марокко бьется не на своей на родине.

И они могут дойти до финала, это потрясающе! Но я не умоляю заслуги Черчесова и игроков сборной России на ЧМ-2018», — сказал Рианчо Sport24.

Марокканцы вышли в полуфинал ЧМ-2022, обыграв португальцев со счетом 1:0.

В 1/2 финала африканская команда сыграет со сборной Франции. Матч пройдет 14 декабря.