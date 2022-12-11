Румынская теннисистка раскритиковала экс-мисс Хорватии Кнолль за откровенные наряды на ЧМ-2022

405-я ракетка мира, румынская теннисистка Андрея Пришакариу раскритиковала бывшую мисс Хорватии Ивану Кнолль за откровенные наряды на ЧМ-2022.

«С каких пор женская грудь имеет отношение к футболу? И не заставляйте меня начинать разговоры о выборе одежды в стране, где есть правила, как нельзя одеваться. Женщина может быть сексуальной в разных нарядах, я вам это гарантирую», — написала Пришакариу в своем Twitter-аккаунте.

Кнолль посещала все матчи сборной Хорватии на ЧМ-2022 в Катаре. На каждый из них она приходила в разных откровенных образах.

Хорватия вышла в полуфинал турнира в Катаре, где сыграют с Аргентиной. Матч пройдет 13 декабря.