Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

11 декабря, 23:21

Румынская теннисистка раскритиковала экс-мисс Хорватии Кнолль за откровенные наряды на ЧМ-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

405-я ракетка мира, румынская теннисистка Андрея Пришакариу раскритиковала бывшую мисс Хорватии Ивану Кнолль за откровенные наряды на ЧМ-2022.

«С каких пор женская грудь имеет отношение к футболу? И не заставляйте меня начинать разговоры о выборе одежды в стране, где есть правила, как нельзя одеваться. Женщина может быть сексуальной в разных нарядах, я вам это гарантирую», — написала Пришакариу в своем Twitter-аккаунте.

Кнолль посещала все матчи сборной Хорватии на ЧМ-2022 в Катаре. На каждый из них она приходила в разных откровенных образах.

Хорватия вышла в полуфинал турнира в Катаре, где сыграют с Аргентиной. Матч пройдет 13 декабря.

Хорватская болельщица Ивана Кнолль на&nbsp;трибуне в&nbsp;Катаре. Шашечный бюстгальтер, короткий топик из Бразилии. Самые откровенные болельщицы на ЧМ в Катаре

Теннис
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Хорватии по футболу
9
2
Читайте также
В лыжах — острая пикировка Большунова и Устюгова! Что они не поделили?
«Убили человека. Убили сборную. Убили нацию». Окружение Роналду вступилось за него после вылета Португалии
Посольство РФ отвергло слова главы МИД Британии о военных поставках Ирана
Пушилин заявил о продвижении союзных войск по всей линии соприкосновения
Вильфанд пообещал москвичам октябрьскую погоду в начале недели
Где появятся новые промышленные парки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пеле поддержал Криштиану Роналду после вылета Португалии с ЧМ-2022

Рианчо: «Сборная Марокко сильнее сборной России Черчесова»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости