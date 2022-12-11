Пепе: «Криштиану Роналду — это наш португальский флаг»

Защитник сборной Португалии Пепе высказался относительно нападающего национальной команды Криштиану Роналду.

37-летний Роналду не забил ни одного мяча в восьми матчах плей-офф на чемпионатах мира за карьеру. В субботу португальцы проиграли команде Марокко со счетом 0:1 в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре.

«Криштиану — это наш португальский флаг. Он простирается по всему миру. Роналду внес свой огромный вклад, поэтому мы должны быть благодарны ему», — приводит слова Пепе Mundo Deportivo.

Для Роналду этот чемпионат мира стал пятым в карьере. Он забивал на каждом ЧМ, а всего в 22 матчах на турнире он забил восемь голов, но все они случились во время встреч на групповом этапе.