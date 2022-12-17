Юрчевич о бронзе Хорватии на ЧМ-2022: «Такая маленькая страна и такие великие чемпионы!»

Бывший полузащитник сборной Хорватии Никола Юрчевич поделился с «СЭ» эмоциями от победы национальной команды над Марокко (2:1) в матче за третье место на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Я очень счастлив. Вся Хорватия сейчас как будто в эмоциональном трансе. Мы испытываем большую гордость. Такая маленькая страна и такие великие чемпионы! Мой Загреб и вся Хорватия ждут наших героев завтра на главной площади. Для нас это был словно большой финал чемпионата мира. Не буду комментировать судейство, потому что это все уже не важно. Мы — третьи в мире!» — сказал Юрчевич «СЭ».

Сборная Хорватии вошла в тройку лучших на втором чемпионате мира подряд. На ЧМ-2018 в России хорваты стали серебряными призерами, проиграв в финале Франции (2:4).