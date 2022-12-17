Главный тренер сборной Марокко: «Мы счастливы, что оказались в четверке лучших команд мира»

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги поздравил команду с четвертым местом на ЧМ-2022 в Катаре.

Футболисты сборной Хорватии одержали победу над командой Марокко в матче за третье место чемпионата мира — 2:1.

18.12.2022 | Аргентина - Франция

«Я горжусь своими игроками, они выкладывались до последней минуты. Мы извлечем уроки из этого чемпионата мира, мы должны будем вернуться сильнее.

Нас ждут дома. Мы счастливы, что оказались в четверке лучших команд мира.

Мы не сдавались до последних секунд. Поздравляем Хорватию, они заслужили свое третье место, у них больше опыта, чем у нас, но мы будем продолжать работать», — приводит слова тренера Onze Mondial.

Марокканцы стали первой африканской сборной за всю историю чемпионатов мира, которой удалось дойти до полуфинала турнира. Ранее лучшим результатом команд с этого материка был четвертьфинал.