Гари Невилл назвал лучшего игрока ЧМ-2022

Бывший защитник сборной Англии Гари Невилл рассказал, кого он считает лучшим игроком ЧМ-2022 в Катаре.

«Я выберу Месси. Выбор стоит между им и Килианом Мбаппе, но я выберу Месси. Вокруг Мбаппе есть несколько отличных футболистов, в то время как игроки вокруг Лео находятся на хорошем, но не на том же уровне. Он совсем не похож на себя десятилетней давности, очевидно, из-за своего возраста, но все еще способен создавать невероятные моменты на поле. Остальные аргентинские партнеры по команде поддерживают Месси с упорством и настроем. Думаю, тот, кто победит в воскресенье, будет признан лучшим игроком турнира», — приводит слова Невилла Sky Sports.

18.12.2022 | Аргентина — Франция

На ЧМ-2022 35-летний Месси сыграл 6 матчей за сборную Аргентины, забил пять голов и отдал три результативные передачи. Он сыграет со своей национальной командой в финале мирового первенства против Франции завтра, 18 декабря, начало — 18.00 мск.