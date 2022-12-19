Слуцкий о поездке на ЧМ-2022: «Увидел лучший финал в истории. Да еще и с сыном»

Бывший главный тренер «Рубина», ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий поделился эмоциями после посещения финала ЧМ-2022 в Катаре.

В финале аргентинцы одолели сборную Франции (3:3, 4:2 — по пенальти).

«Увидел лучший финал в истории. Да еще и с сыном», — написал Слуцкий в соцсети.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.