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Сегодня, 06:42

Слуцкий о поездке на ЧМ-2022: «Увидел лучший финал в истории. Да еще и с сыном»

Слуцкий поделился эмоциями после посещения финала ЧМ-2022
Руслан Минаев
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Бывший главный тренер «Рубина», ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий поделился эмоциями после посещения финала ЧМ-2022 в Катаре.

В финале аргентинцы одолели сборную Франции (3:3, 4:2 — по пенальти).

«Увидел лучший финал в истории. Да еще и с сыном», — написал Слуцкий в соцсети.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.

Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Леонид Слуцкий
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