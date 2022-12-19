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Сегодня, 06:22

Икарди — Месси: «Поздравляю, Лео! Никто не заслуживает этого кубка больше, чем ты»

Икарди поздравил Месси и Аргентину с победой на ЧМ-2022
Руслан Минаев
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Экс-нападающий сборной Аргентины Мауро Икарди прокомментировал победу национальной команды на ЧМ-2022 в Катаре.

В финале аргентинцы одолели сборную Франции (3:3, 4:2 — по пенальти).

«Поздравляю, Лео! Никто не заслуживает этого кубка больше, чем ты. Ты долго сражался за него и получил награду.

Также поздравляю всех, кто является частью этой прекрасной команды. Мне приятно, что [в прошлом] я тоже был ее частью и делил с ней чудесные моменты. Вперед, Аргентина!» — написал Икарди в соцсети.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.

Лионель Месси
Мауро Икарди
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
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