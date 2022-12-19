Экс-нападающий сборной Аргентины Мауро Икарди прокомментировал победу национальной команды на ЧМ-2022 в Катаре.

В финале аргентинцы одолели сборную Франции (3:3, 4:2 — по пенальти).

«Поздравляю, Лео! Никто не заслуживает этого кубка больше, чем ты. Ты долго сражался за него и получил награду.

Также поздравляю всех, кто является частью этой прекрасной команды. Мне приятно, что [в прошлом] я тоже был ее частью и делил с ней чудесные моменты. Вперед, Аргентина!» — написал Икарди в соцсети.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.