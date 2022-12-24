Роналдо: «У Месси было много выдающихся моментов на ЧМ, он спас Аргентину несколько раз»

Экс-форвард сборной Бразилии Роналдо высказался о победе Аргентины на ЧМ-2022.

«У Месси было много выдающихся моментов на чемпионате, он спас свою страну несколько раз. Он очень умело перемещается между линиями, а стоит ему подобраться близко к чужой штрафной, его уже почти невозможно остановить. Он заслужил чемпионство!» — приводит слова Роналдо Apostagolos.

Аргентина в финале ЧМ-2022 обыграла Францию (3:3, 4:2 по пенальти). Месси на турнире сыграл за национальную команду 7 матчей, забил 7 голов и отдал три результативные передачи.