Бывший форвард ЦСКА Муса вышел на первое место по количеству матчей за сборную Нигерии
Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса вышел на первое место по количеству матчей за сборную Нигерии.
Игра отборочного турнира ЧМ-2022 против Либерии (2:0) стала для 29-летнего футболиста 102-й за национальную команду. Он опередил Джозефа Йобо и Винсента Эньяму, которые провели по 101 матч за Нигерию.
Ahmed Musa overtakes Enyeama, Yobo to become most-capped Super Eagles player https://t.co/awgoZDFeKC— Daily Post Nigeria (@DailyPostNGR) November 13, 2021
Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, после чего перешел в «Лестер». Форвард также играл за армейцев во второй половине сезона-2017/18 на правах аренды из английской команды.
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